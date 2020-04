acmilan - Calcio e salute

L'ultima dichiarazione in ordine temporale dei vertici del Milan è in linea con tutte le posizioni assunte dal club rossonero nel mese di aprile, nel cuore della pandemia. "La ripresa della stagione calcistica - ha spiegato il presidente Paolo Scaroni all'Ansa - viene decisa dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione sportiva".

Il mese di aprile del resto era coerentemente partito con questa dichiarazione dell'ad rossonero Ivan Gazidis: "La più grande priorità del nostro club è la salute e sicurezza di giocatori, personale e tifosi: torneremo ad allenarci e a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per tutti. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto".

Nelle scorse settimane il Milan ha infatti successivamente attivato una consegna a domicilio di generi di prima necessità e articoli sanitari per i propri tifosi abbonati over 65. La seconda iniziativa è stata rivolta ai più giovani: il Milan è uno dei partner del Comune di Milano in un progetto volto ad acquistare dei tablet per permettere, agli studenti delle scuole milanesi che ne sono sprovvisti, l’accesso alla formazione online, vista la chiusura delle scuole.

Nel corso del mese di aprile, il Milan ha garantito impegno e risorse per la squadra femminile con un videomessaggio di Ivan Gazidis, anche quando la crisi del Coronavirus sarà alle spalle. Parole importanti per rassicurare tutti sul futuro di un movimento che dalla scorsa estate, anche grazie al boom per il Mondiale 2019, era in netta crescita. Le atlete rossonere si sono tenute costantemente in allenamento, in coordinamento con lo staff diretto da Maurizio Ganz.