acmilan - Da Boban a Rebic

Zvonimir Boban aveva contribuito con un suo gol al pareggio rossonero del 7 gennaio 2001: Milan-Inter 2-2 il risultato finale, con la rete decisiva di Bierhoff a quattro minuti dalla fine. Da quella notte di Derby in poi, nessun giocatore croato del Milan era più riuscito a segnare in campionato nella stracittadina milanese. Boban aveva segnato un anno e mezzo dopo la Semifinale mondiale del 1998 della sua Croazia contro la Francia.



Un anno e mezzo dopo la finale mondiale di Rebić in Russia sempre contro la Francia, ecco invece il gol di Ante nel Derby milanese. In questo caso la rete del momentaneo 1-0 rossonero, prima del raddoppio di Ibra e della rimonta avversaria nella ripresa.



Ante Rebić ha confermato, anche nel primo tempo del Derby, di essere in un ottimo momento di forma. La sua prestazione, oltre al gol, è stata di assoluto livello, dopo la doppietta contro l'Udinese, il gol di Brescia e le ottime prove offerte in Coppa Italia. Il richiamo della storia, da Boban a Rebić, è suggestivo, anche se dopo la rimonta subita nel secondo tempo il Milan dovrà lavorare duro e in silenzio per regalare soddisfazioni ai tifosi rossoneri nelle prossime quindici gare di campionato e due di Coppa Italia.



Lo stesso silenzio e la stessa abnegazione che Rebić ha saputo mettere in campo per far svoltare in positivo il proprio rendimento, durante e dopo la sosta natalizia della stagione.