acmilan - Da un girone all'altro

Lecce-Milan, prossima tappa di campionato in Salento: un girone fa, nel Milan-Lecce d'andata, Stefano Pioli aveva vissuto la sua 'prima' sulla panchina del Milan. Era la domenica sera del posticipo di San Siro. Prima dell'arrivo dei salentini a Milano, c'era stata la notte di Marassi, quella del primo rigore fischiato contro il Milan in questa stagione di Serie A e del primo gol di Franck Kessie in gare ufficiali nel Milan 2019-2020.

Dopo quel Genoa-Milan 1-2, il Milan ha ringraziato Marco Giampaolo per il lavoro svolto e ha provveduto ad ingaggiare Stefano Pioli. Il primo gol della nuova gestione tecnica lo ha poi segnato Hakan Çalhanoğlu a San Siro proprio contro il Lecce. La prima vittoria è poi arrivata contro la Spal a fine ottobre, grazie al gol su punizione di Suso.

Con il nostro nuovo allenatore, il Milan ha ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte fino ad oggi. Il primo successo in trasferta è stato a Parma, a inizio dicembre, contro gli emiliani nel finale di gara. La striscia migliore di risultati è stata a gennaio e ai 27 punti conquistati complessivamente con la gestione tecnica di Stefano Pioli, con il Milan salito notevolmente nelle classifiche dei chilometri percorsi in Serie A, è corretto aggiungere i due turni superati in Coppa Italia e l'ottima prestazione dell'andata a San Siro contro la Juventus.

Dopo il rinvio di Milan-Genoa, arriverà a Lecce la prima partita già affrontata da Pioli all'andata. Ma in questo momento concentrazione totale solo sulla Coppa Italia, disposizioni governative permettendo.