acmilan - Dalla Cascina Sabionera alla gloria

Don Pietro Gabella, Mario Verzelletti e Guido Settembrino. Il parroco, il presidente e l'allenatore. Sono le prime tre figure sportive che popolano la vita del Rossonero del Secolo, festeggiatissimo oggi per il suo 60° compleanno. Il don, il pres e il mister, tutti dell'Unione Sportiva Travagliato, la società sportiva di quel comune nel quale i Baresi andarono a vivere nel 1973, abbandonando la Cascina Sabionera nella quale Franco era nato ed entrando nella villa che papà Terzo aveva costruito a forza di risparmi, mentre mamma Regina faceva crescere i ragazzi.



"Ma dove mi stanno portando?", si chiedeva invece in silenzio nell'agosto del 1974 il giovanissimo Baresi, mentre andava in pullman per la prima volta a Milanello. La sua nuova casa, dopo quella Cascina Sabionera nel cui cortile giocava sempre a pallone con i fratelli e con i cugini: lì vivevano anche i nonni e i fratelli di suo padre.



La prima stanza di Milanello per lui fu la numero 4, niente telefono e niente tv, compagno di camera Gabriello Carotti, stipendio di 20mila lire al mese. Il primo papà calcistico di Franco è stato Paolo Mariconti, uno dei massaggiatori del settore giovanile rossonero che si era affezionato a lui. Poi nel febbraio 1977 l'esordio in Primavera, chiamato dal tecnico Zagatti, in campo con Collovati e Vincenzi che avevano già giocato in Serie A. Un onore. Il primo ritiro con la Prima squadra a Vipiteno nell'estate 1977, Giorgio Morini il più affabile con i giovani, Fabio Capello sempre in compagnia di Gianni Rivera.



Poche ore prima di Verona-Milan dell'aprile 1978, era stato Collovati a confidargli che forse avrebbe debuttato. Andò in campo e Albertosi continuava a urlargli: "Ma che fai?". È iniziata così, normalmente, una storia di gloria e di titoli. Fino ad arrivare a oggi, il giorno in cui il calcio italiano si è alzato tutto in piedi ad applaudirlo.