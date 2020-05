acmilan - Destini diversi

Sono stati in campo insieme nella Finale mondiale di Johannesburg tra Spagna e Olanda nel 2010, vinta di misura dagli iberici, ma nel Milan si sono solo sfiorati. Il crocevia è stata l'estate 2012: il generale van Bommel ha salutato i rossoneri a maggio, il comandante de Jong è arrivato a Milanello ad agosto.

Entrambi dotati di carisma, entrambi leader naturali, altrimenti non avrebbero avuto questi soprannomi, hanno vissuto carriere sostanzialmente differenti. Oggi i gemelli del centrocampo nella Finale mondiale sudafricana sono ancora su fronti opposti: van Bommel fa l'allenatore, de Jong gioca ancora nella squadra qatariota dell'Al-Shahaniya Sports Club.

Diversi anche nel loro rapporto con gli arbitri: van Bommel, pur essendo stato un calciatore intenso ma corretto, è stato espulso per doppia ammonizione dall'arbitro Tagliavento nel suo esordio milanista in Serie A a Catania (gara comunque vinta 2-0); e non solo: doppia ammonizione per lui da parte, dell'arbitro olandese Danny Makkelie, anche nella partita del suo addio al calcio, persa 3-1 dal PSV Eindhoven contro il Twente. de Jong, invece, è stato più fortunato: l'arbitro inglese Howard Webb ha rivelato di aver sbagliato nel non espellerlo nella Finale dei Mondiali 2010.

Le vittorie? van Bommel ha vinto in quattro campionati diversi (Olanda, Spagna, Germania e Italia), de Jong in due: in Olanda e in Inghilterra con il Manchester City di Mario Balotelli.