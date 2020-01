acmilan - È un Samu multi-casting

La duttilità è il suo forte, ma in questa stagione gli è scattato anche qualcosa dentro. Samu Castillejo è più battagliero, più intenso. Nella scorsa stagione il 25enne ex Villarreal ha giocato molto: 40 presenze e 4 gol all'attivo in campionato. Già nella squadra allenata da Gattuso, lo spagnolo aveva dimostrato di sapersi adattare a varie situazioni: ha sempre fatto le due fasi, compresa quella difensiva, e ha giocato in tutti e tre i ruoli dell'attacco: falso nueve a Reggio Emilia contro il Sassuolo, esterno offensivo di destra ed esterno offensivo di sinistra.



Quest'anno la sua estate è stata molto particolare. Per tutte le amichevoli estive di luglio e agosto, e anche nelle prime due giornate di campionato, è stato impiegato come seconda punta tattica al fianco di Krzysztof Piątek.



Dopo la gara d'andata contro il Brescia, però, Castillejo non ha più giocato dall'inizio per due lunghi mesi. Settembre e ottobre, mai nelle scelte dei primi undici. Poi la rentreè con la SPAL e quindi l'ottima prova con la Lazio. In quei 35 minuti del 3 novembre a San Siro, in occasione di Milan-Lazio, Samu aveva strappato applausi a scena aperta a tutto San Siro.



Poi l'infortunio, altri due mesi fuori e altra grande reazione. Titolare a inizio novembre, titolare l'11 gennaio a Cagliari. Con stimoli tutti nuovi, con adrenalina, determinazione e voglia. L'assist per Leão, il gol alla SPAL, la sua attitudine immediata per il 4-4-2 sono solo la conseguenza positiva di un atteggiamento sempre positivo e volenteroso.