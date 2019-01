acmilan - Ecco Krzysztof Piatek: il nostro focus

Presentarsi, per uno come lui, è molto semplice. Non gli servono parole, tantomeno racconti o storie particolari. Krzysztof preferisce un modo universale per dire "eccomi": il gol. Tanti (13) quelli segnati finora in Serie A. Tantissimi (47) quelli presenti nel suo bagaglio di esperienza, frutto di sei anni da professionista nel campionato polacco. Piatek è questo tipo di giocatore, uno di quelli che aspetta la domenica per determinare, attraverso "il suo" metodo. Quello, appunto, del gol.

Dopo Paquetá arriva il secondo acquisto rossonero del mercato di gennaio, un altro giocatore giovane (classe 1995), ma che ha già dimostrato nei suoi primi sei mesi italiani di avere la stoffa giusta per imporsi e incidere, sia a livello realizzativo che di personalità. Krzysztof (183 cm per 77 kg) è un centravanti moderno, capace con i suoi strappi e i suoi movimenti di rendersi pericoloso sia in area che fuori. Un "9" di spessore, che entra a far parte del pacchetto offensivo a disposizione di Mister Gattuso.

LA CARRIERA

Piatek muove i suoi primi passi tra i professionisti nella stagione 2013/14 con lo Zaglebie Lubin, dove colleziona 4 presenze. Con la maglia della squadra polacca, nei successi tre anni, si mette in evidenza con 18 gol tra Ekstraklasa (Prima Divisione), I Liga (Seconda Divisione), Puchar Polski (Coppa di Polonia) e Preliminari di Europa League. È la rampa di lancio perfetta per la consacrazione che lo porta da Lubin a Cracovia, per giocare proprio con il KS Cracovia. In biancorosso mette a segno 11 reti nella prima stagione, 21 nella successiva (2017/18).

Cifre da predestinato, che scaturiscono l'interesse di Club stranieri. Tra questi c'è il Genoa, che nell'estate 2018 se lo assicura. Krzysztof si presenta al calcio italiano l'11 agosto, in un Genoa-Lecce di Coppa Italia. Gli bastano 37 minuti per far capire il suo valore: segna tre volte di testa e una di destro. Un biglietto da visita unico, che trova conferma nel girone d'andata con il Grifone: sono 13, infatti, i suoi centri in Serie A (ai quali si sommano i 6 realizzati in Coppa Italia). Numeri da bomber, che gli hanno permesso di conquistarsi anche la maglia della Nazionale, dove ha totalizzato 2 presenze segnando un gol. Ora la sua nuova avventura è chiamata Milan. Un'occasione importante, per un giocatore che vuole continuare ancora a stupire.