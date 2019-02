acmilan - Empoli e Sassuolo, prosegue la vendita dei biglietti

EMPOLI E SASSUOLO

Continua la vendita dei biglietti per le sfide interne contro Empoli e Sassuolo. Per la sfida contro i primi del 22 febbraio alle 20.30, l'offerta è rivolta agli Under 18, che potranno assicurarsi il prorio posto allo stadio a 20€ (promozione valida in molti settori). Questa agevolazione sarà estesa anche per la settimana successiva, quando i rossoneri affronteranno a San Siro il Sassuolo.

BIGLIETTI

È possibile acquistare il proprio biglietto online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

Ti aspettiamo a San Siro, la casa del Milan!