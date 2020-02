acmilan - EuroKjær

Il feeling storico della Danimarca con i campionati Europei non è cosa da poco, dopo la vittoria del 1992 in Svezia. Per questo era stato un duro colpo, a Copenaghen e dintorni, la mancata qualificazione alla rassegna continentale francese del 2016. Ma ai prossimi campionati di Euro 2020, la Danimarca ci sarà.



E il suo capitano sarà Simon Kjær. Secondo i media danesi, proprio Kjær ha giocato un ruolo importante nel vedere la Danimarca subire solo sei gol nelle otto partite di qualificazione alla fase finale. Non solo capitano, Simon è uno dei giocatori più esperti della squadra: ha fatto 95 presenze dal suo debutto nel 2009. Insomma quota 100 non è lontana.



Di Simon Kjær, Stefano Pioli apprezza la pulizia del passaggio, la lucidità nell'impostare il gioco da dietro. Quattro presenze in campionato e tre in Coppa Italia, senza sbavature e senza grossi errori. È questo il suo ticket d'ingresso nella stagione milanista. Kjær è persona sensibile e intelligente, la figura adatta per alzare l'asticella umana e psicologica all'interno di un contesto delicato e complesso come il gruppo di una squadra di calcio professionistica ad alto livello.



Alle prese con un infortunio, Simon sta lavorando per rientrare il prima possibile nel rispetto dei tempi di lavoro e delle prescrizioni di medici e fisioterapisti. Far bene nel Milan e poi in Nazionale sono le sue prossime sfide.