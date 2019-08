acmilan - Franck e Francesco: una sera a Cesena

Sabato alle 20.30 (diretta Milan TV) scenderanno in campo Cesena e Milan per l'ultimo test amichevole dei rossoneri prima dell'inizio del campionato. Sarà una festa estiva, con tanti tifosi presenti in Romagna per motivi turistici e balneari. In campo si farà sul serio, per oliare ulteriormente i meccanismi in vista delle prossime gare ufficiali. Il Milan trova un Cesena di buon umore: i bianconeri sono tornati in Serie C dopo aver vinto nettamente il campionato di D e sono reduci da un'ottima Coppa Italia di categoria, con i successi nei Derby su Rimini e Vis Pesaro.

Dal canto suo, il Milan gioca per la prima volta una amichevole in Italia in una estate che sta avvicinando i rossoneri ai confronti di campionato con Udinese e Brescia. Sarà una serata particolare per due protagonisti della serata, a testimonianza degli storici intrecci di mercato fra Milan e Cesena. I trascorsi cesenati di Arrigo Sacchi sono oramai Storia, così come il passaggio di Massimo Ambrosini dai bianconeri romagnoli al Milan nell'estate 1995. "Ambro" arrivò al Milan nella stessa estate di Tomas Locatelli, proveniente dall'Atalanta. Le due carriere, come ben sanno i tifosi rossoneri, si sono poi sviluppate diversamente.

Franck Kessié non è passato direttamente dal Cesena al Milan, visto che dai bianconeri era stato precedentemente prelevato dall'Atalanta. Ma il centrocampista ivoriano conserva ottimi ricordi della Romagna, come ha più volte confermato il suo ds dell'epoca, Rino Foschi. Kessié è stato punto di forza del Cesena nella stagione 2015/2016, quando la formazione bianconera totalizzò ben 68 punti in Serie B arrivando a disputare i playoff. Per il giocatore rossonero sarà un piacere incontrare e salutare tanti tifosi e tante persone dell'ambiente.

Quella rossonera è invece una società molto diversa da quella in cui militò, vincendo 2 Scudetti e 1 Supercoppa italiana, Francesco Antonioli, oggi preparatore dei portieri del Cesena. Di quel Milan, Antonioli ritroverà a livello dirigenziale solo e in particolare Paolo Maldini. Antonioli passò dal Milan al Cesena durante la stagione 1989-90, mentre quando lasciò definitivamente Milanello nell'estate 1993 iniziò un giro d'Italia che lo portò a Pisa, Reggio Emilia, Bologna due volte, Roma, Sampdoria e quindi ancora a Cesena. L'ex portiere milanista svolgeva già la sua attività di istruttore dei portieri a Cesena, nell'anno di militanza di Kessié in maglia bianconera.