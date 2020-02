acmilan - Hakan Calhanoglu sui migliori livelli

Come Ante Rebić fra Udinese e Brescia, anche Hakan Çalhanoğlu ha segnato 3 gol nel giro di pochi giorni. Dopo la doppietta decisiva in Coppa Italia contro il Torino, è arrivata da parte del giocatore rossonero con la maglia numero 10 anche la rete a suo modo importante per il pareggio contro il Verona.



Era dal maggio 2018, Milan-Fiorentina 5-1, che Çalha non segnava su punizione con la maglia del Milan. La rete da palla inattiva è arrivata ancora a San Siro e nella stessa porta di un anno e mezzo fa. In questo momento, Hakan Çalhanoğlu ha giù superato, e siamo a poco più di metà stagione, il numero di gol segnato nella scorsa annata: 5, contro le 4 reti del 2018-19.



Nella scorsa stagione, per il bene della squadra, i compiti di Hakan erano più ferrei, più tattici, quest'anno ruolo e sistema di gioco gli consentono di essere più creativo e anche un po' più vicino alla porta avversaria. A questo punto, il nazionale turco, dopo i 3 gol in campionato e i 2 in Coppa Italia già all'attivo, può puntare al proprio record personale di reti in maglia rossonera.



Nel suo primo anno milanista, infatti, Çalhanoğlu aveva messo a segno 8 reti: 6 in campionato e 2 in Europa League. Entrambe le reti europee erano state molto belle, sia quella di Vienna contro l'Austria che quella dell'Emirates contro l'Arsenal. Ma per tornare in Europa, bisogna fare ancora più gol e ancora più punti.