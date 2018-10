Successo importante anche per la Croazia U21 di Halilovic (78' per lui), che a Pula batte per 2-0 la Grecia nello scontro al vertice del Gruppo 1 di Qualificazione ai prossimi Campionati Europei. Le due squadre sono ora appaiate in testa alla classifica con 22 punti, quando mancano 90' alla chiusura del girone.