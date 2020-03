acmilan - I cinque tenori di Federico Giunti

Nella convincente e necessaria annata del Milan Primavera, riemerso dal purgatorio dopo la retrocessione, Mister Federico Giunti ha potuto contare su un attacco importante, continuo e molto prolifico. 61 gol segnati in 19 giornate, in attesa di ciò che resterà da giocare: una media superiore ai 3 a partita.



Interessante valutare però la distribuzione delle marcature: 42 sono arrivate dal reparto d'attacco, quasi il 69% del totale. All'interno del reparto offensivo, sono stati cinque gli attaccanti che hanno trovato con discreta continuità la via della rete. Lorenzo Colombo, Luan Capanni, Riccardo Tonin, Daniel Maldini ed Emanuele Pecorino: i cinque tenori di Federico Giunti.



Molto equilibrata la divisione delle reti all'interno del reparto, nel solo campionato: Colombo e Capanni davanti a tutti con 9 reti (il primo in sole 6 partite giocate), poi Tonin con 8, infine Maldini e Pecorino con 7. Un sigillo a testa, invece, per Haidara e Capone. Ciascuno è sempre stato in grado di sopperire ai momenti di "secca" degli altri. Alle prestazioni numericamente importanti dell'attacco, si aggiungono anche quelle di tutto rispetto del centrocampo: prima di essere aggregato in maniera stabile alla Prima Squadra, Marco Brescianini ha contribuito alla causa con 6 reti, tutte nella prima parte di stagione.



Poi le 5 di Olzer, le 4 di Sala e le 2 a testa di Frigerio e Mionic. In Coppa Italia, invece, ecco gli unici gol della difesa grazie alle due marcature di Merletti (contro Sampdoria e Fiorentina). Sempre in Primavera TIM Cup, altre due reti per Pecorino, due per Maldini, una per Brescianini e una per Olzer.