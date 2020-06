acmilan - Ibra e Samu

Castillejo non ha mai giocato tante gare consecutive dal primo minuto nel Milan come da quando è arrivato Ibrahimović. In un certo senso, in questa stagione, hanno "esordito" insieme. A Cagliari, 11 gennaio scorso, entrambi in campo dall'inizio alla fine. Un assist per Samu in occasione dell'1-0 di Leão, il gol del 2-0 da parte di Zlatan.



Allo spagnolo della Costa del Sol e allo svedese di Malmö ora manca solo una rete nella stessa partita per certificare la simbiosi. Entrambi non ci saranno nemmeno a Torino, nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia, per la stessa ragione, squalifica, che ha appiedato Hernández.



Le ultime performance su Instagram con l'hashtag #ISeeYouChallenge, piattaforma Fortnite, vedono proprio Zlatan e Samu taggarsi a vicenda, ma spesso a questi giochi partecipa anche Theo. C'è un buon feeling nel gruppo, come dimostra il fatto che i giocatori rossoneri socializzano tra loro anche al di fuori degli allenamenti. Sia Ibrahimović che Castillejo sono molto concentrati e mentalizzati nel loro lavoro, sanno quanto sia fondamentale allenarsi al meglio e quanto sia importante coltivare lo spirito di squadra.



A gennaio, in tempi non sospetti, il numero 7 rossonero aveva dichiarato su Ibra: "È il primo che arriva a Milanello. Se uno che ha vinto tutto fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? È un leader, non cerca solo il gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è fatto così".