acmilan - Ibrahimovic e i 60mila

Avevano ragione tutti quelli che l'età è un dettaglio. Il Derby di Zlatan Ibrahimović, non è stato solo il gol, e nemmeno solo l'assist a Rebić e neppure il palo sul 3-2 nei minuti finali. Il Derby di Ibra è stata la regia offensiva del primo tempo, quel suo ruolo da centravanti basso che che catalizzava tutti i palloni per decentrare il gioco e alimentare la fase d'attacco del Milan. Tutto questo dopo un solo allenamento con il gruppo a Milanello, nella settimana di vigilia e di preparazione della sfida contro l'Inter.



Il campione svedese è stato giusto e costruttivo anche dopo la partita: le sue opinioni non sono state dure e negative, ma obiettive e utili. Il suo quarto gol milanista in un Derby è arrivato a 38 anni e 129 giorni. Chapeau.



È con questo spirito che i tifosi del Milan, l'altra certezza della stagione, si stanno apprestando a riempire San Siro per la Semifinale di andata di Coppa Italia giovedì 13 febbraio a San Siro; e ci sarà la consueta grande partecipazione dei sostenitori rossoneri al fianco della squadra. In Coppa Italia, entrambe le squadre vorrebbero riscattare le rispettive sconfitte in campionato; il Milan, in modo particolare, dopo la rimonta subita nella ripresa contro l'Inter.



Stando alle prime stime mediatiche sarebbero stati venduti già 60mila biglietti per Milan-Juventus, un dato che conferma una grande attesa e preannuncia una notte importante di calcio.