acmilan - Il dodicesimo scudetto festeggiato a Perth

Era il 1992 e vivevo a Perth, nell'Australia occidentale, da circa un ventennio. Il Milan aveva appena vinto il suo dodicesimo scudetto.

In un pomeriggio domenicale, mentre percorrevo la strada per raggiungere il West Australia Italia Club, mi venne l'idea di promuovere un evento al fine di riunire le famiglie di appartenenza ai colori rossoneri.

Sulle ali del successo, domenica 24 maggio 1992, nella sede dello stesso West Australia Italian Club, ci siamo riuniti tutti insieme per festeggiare la vittoria dello scudetto. Organizzammo con un cocktail party, una grande torta con i colori rossoneri. E naturalmenter tanti poster, bandiere, maglie rossonere, scudi e striscioni per celebrare la conquista di quel campionato.

Al termine di questo evento nacque tra di noi l'idea di formare un comitato organizzatore che conducesse poi alla fondazione di un Milan Club a Perth, che avvenne non più tardi di qualche qualche mese dopo.

di Giuseppe Guglielmino

"La passione per il Milan arriva ovunque e in questo caso anche in Australia. È realmente piacevole condividere racconti e ricordi come quello di Giuseppe, di addirittura 27 anni fa. Speriamo che in questi anni il vostro amore per i colori rossoneri sia rimasto intatto e vi faccia trascorrere insieme le domeniche a Perth tifando per una vittoria dei nostri ragazzi".