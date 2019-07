acmilan - Krunic, il profilo del nuovo calciatore rossonero

Nato a Foča il 7 ottobre 1993, Krunić cresce calcisticamente nella squadra della sua città, il Sutjeska Foča, con cui colleziona 15 presenze e 3 gol al suo esordio, nel 2012, tra i professionisti. Dal 2013 si trasferisce in Serbia, tra le fila del Donji Srem e, nella stagione successiva, nel Borac Čačak, prima di passare all'Empoli a partire dalla stagione 2015-2016. In Toscana disputa quattro stagioni, tre in Serie A e una in serie B, per un totale di 119 presenze e 12 gol all’attivo. Vanta 10 presenze e 1 gol con la maglia della Nazionale bosniaca. Da oggi Krunić entra a far parte della famiglia rossonera.