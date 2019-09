acmilan - La storia della settimana: "Da Siracusa per il Milan" di Guido

Una fede, una passione, un amore, una storia: per me il Milan è tutto questo. Praticamente nasco milanista, con questa immensa passione trasmessami da mio padre già da quand'ero in fasce: mi parlava di Schiaffino, di Altafini e poi di Rivera, abbiamo conosciuto Gren e Nordahl in visita nella nostra città, siamo stati lui delegato provinciale AIMC e io presidente di Milan Club, passavamo le domeniche pomeriggio davanti alla radio a seguire il Milan su "Tutto il calcio minuto per minuto". Proprio in quei pomeriggi, ascoltando la radio, non facevo altro che pensare: "Chissà quanto sarebbe bello essere abbonato a San Siro".

Ebbene sì, quello era divenuto il sogno di un bambino che viveva a Siracusa ovvero a più di 1.400 chilometri da Milano. Sono passati più di 40 anni da allora e, lo scorso anno, spinto anche dal nuovo progetto rossonero, ho voluto realizzare quel sogno. Ho fatto l'abbonamento a San Siro! Nei week-end casalinghi del Milan prendo auto, aereo, pullman e metro per percorrere quei 1.400 chilometri che mi separano da San Siro. La scorsa stagione, a causa dei prezzi eccessivi dei voli in determinati periodi dell'anno, sono riuscito a vedere 12 partite su 19. Quest’anno l'ho, ovviamente, rinnovato e spero di incrementare il numero degli incontri visti e, perché no, vinti: sarò uno degli abbonati più lontani da Milano?

Non dimenticherò mai la prima volta a San Siro da abbonato (Milan-Chievo del 07/10/2018) dove, con le lacrime agli occhi pensavo di aver realizzato il mio sogno e, sono sicuro, anche quello di mio padre scomparso da più di 20 anni, grandissimo cuore rossonero.

di Guido Zirone