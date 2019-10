acmilan - La storia della settimana: "Il mio Milan-Roma" di Santo

Serie A 1998/1999, sesta giornata: Milan-Roma 3-2. A quel tempo avevo 11 anni. Con mio padre partimmo da Catania, in treno, in direzione Milano. Ricordo benissimo quella partita, sbloccata subito dalla Roma e poi ripresa grazie a Leo sul finire del primo tempo. Inizia la ripresa e (San) Sebastiano Rossi para un rigore a un certo Francesco Totti, esulto come se l'avessi parato io.

Passata la paura, Ziege firma un rocambolesco 2-1, ma la Roma trova il pari: 2-2. La Roma attacca e produce occasioni, quasi in controllo della gara. Poi, punizione di Zorro Boban e colpo di testa di George Weah: 3-2, inizia il delirio. Quello è stato uno dei giorni più felici della mia vita. Forza Milan, ovunque comunque e dovunque.

di Santo D'Olica