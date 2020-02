acmilan - La storia della settimana: "Un derby all'improvviso" di Alessandro

Derby di Champions League, semifinale di ritorno dell’edizione 2002-2003. Mio padre per giorni cerca i biglietti, invano. La sera prima, ormai rassegnato, vado a letto triste. Avevo 12 anni e il giorno dopo sarei dovuto andare a scuola, dopo aver coltivato fino all’ultimo il sogno di essere a San Siro per la prima volta. La mattina alle 7.50 suona il citofono di casa, pensavo fosse mio nonno che ogni mattina mi accompagnava a scuola. Aperta la porta, vedo mio padre (che, separato da mia madre, non viveva più con me), che mi chiama: "Dai sbrigati, fai la valigia che abbiamo il volo da Bari alle 10". La felicità non ho parole per raccontarvela, all’ingresso a San Siro tremavo, i cori e il gol di Sheva l'emozione più grande, poi tutti a Manchester!

di Alessandro Ippolito