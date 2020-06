acmilan - Le maglie speciali

Quando si pensa alla maglia del Milan, il riferimento è alla maglia rossonera eterna e a quella bianca delle Finali di Champions League. Oppure alla tipologia diversa di assortimento delle maglie tra una stagione e l'altra. Tutto molto importante, ma anche limitativo. Nell'attualità e nella storia rossonera c'è anche dell'altro.

Oggi, ad esempio, il Milan ha realizzato una maglia speciale dedicata a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che combattono il Covid-19 negli ospedali in tutta la città di Milano: un gesto simbolico per dire "grazie" a tutti coloro che in questi mesi stanno contribuendo alla lotta contro la pandemia del Coronavirus, con un messaggio scritto in oro e una patch sul braccio con lo slogan "Andrà tutto bene".

Nella storia ci sono altri esempi e altri momenti iconici. Come la maglia con la croce milanese di San Giorgio indossata a ridosso del Centenario del Club nel mese di dicembre del 1999. Oppure altri casi, come la scritta per Antonio Puerta sulla maglia di tutti i giocatori rossoneri, quando il Milan affrontò il Siviglia del compianto giocatore spagnolo nella Finale di Supercoppa Europea dell'agosto 2007.

Pochi mesi dopo, sulla maglia apparve la scritta "Il Club più titolato al mondo" dopo il diciottesimo trofeo internazionale conquistato a Yokohama contro il Boca Juniors. Mentre, nella fase di riscaldamento a San Siro a ridosso della gara contro il Siena del gennaio 2013, i giocatori rossoneri esibivano lo slogan "AC Milan against racism".