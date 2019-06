acmilan - Miglior parata 2018/19: via alle semifinali

Senza questi loro interventi il Milan avrebbe preso gol. Parate da riapprezzare, votare e premiare per poi eleggere la migliore della stagione 2018/19. Uno dei protagonisti non poteva che essere Gigio Donnarumma, che ha giocato quasi tutto il campionato e in certi casi ha davvero fatto la differenza: come su Iago Falque (Milan-Torino). Ma ci sono anche Reina (su Immobile in Milan-Lazio) e Korenciova (su Codecà in Milan-Mozzanica e Aluko in Juve-Milan) in lizza. Sicuramente ve li ricorderete, ma adesso è il momento di votarli - tramite Facebook, Twitter e Instagram - per mandarli in Finale. Ecco, nel dettaglio, i duelli:

Donnarumma su Iago Falque (Milan-Torino) vs Korenciova su Codecà (Milan-Mozzanica)

Korenciova su Aluko (Juve-Milan) vs Reina su Immobile (Milan-Lazio)