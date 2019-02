acmilan - Milan-Cagliari, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida

Dopo una prima parte di stagione vissuta in zone tranquille della classifica, nelle ultime giornate il Cagliari si trova nel gruppo di squadre in lotta per evitare la retrocessione. Nello specifico, i sardi occupano attualmente la 15° posizione in classifica, con 21 punti conquistati in 22 partite e 4 punti di vantaggio dal Bologna terzultimo. Il Cagliari ha perso tutte le ultime 13 sfide giocate in trasferta sul campo del Milan. Nelle vesti di tattico per Milan TV, Maurizio Ganz commenta per noi la squadra di Maran.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultima sfida tra Milan e Cagliari a San Siro è andata in scena alla seconda giornata dello scorso campionato di Serie A. In quell'occasione i rossoneri passarono in vantaggio nel primo tempo grazie al tocco ravvicinato di Patrick Cutrone. Nella ripresa pareggio di Joao Pedro seguito pochi muniti dopo dalla rete su punizione di Suso, per il definitivo 2-1 in favore del Milan.