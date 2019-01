acmilan - Milan-Napoli: in corso la seconda fase di vendita dei biglietti

Sono tanti gli spunti interessanti portati da Milan-Napoli, 21° giornata di Serie A in programma sabato 26 gennaio alle 20.30: non solo la classifica, non solo la storia di questa partita, ma anche Higuain contro una sua grande ex, e, soprattutto, il ritorno di Carlo Ancelotti nello stadio che lo ha segnato da calciatore prima e da allenatore poi. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per assistere ad un match di primissimo livello.

BIGLIETTI

Fino alla mezzanotte di lunedì 8 gennaio, ogni possessore di carta Cuore Rossonero (compresi gli abbonati alla stagione sportiva 2018/19) potrà acquistare un massimo di 2 biglietti. La prelazione è esercitabile direttamente online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM e nei punti vendita TicketOne. Dal 9 gennaio, infine, aprirà la vendita libera.

HOSPITALITY

Sono disponibili gli ultimi pacchetti di corporate hospitality. Per maggiori informazioni contattare lo 02 62285615 oppure scrivere a premiumcorporate@acmilan.com.

È disponibile, inoltre, la nuova SkyLounge Orange, acquistabile direttamente online al prezzo di 295€. Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata.

BIG MATCH EXPERIENCE UNDER14

Come già avvenuto per Milan-Juventus, ci sarà la possibilità di vivere una speciale "Big Match Experience", aperta a tutti gli Under14. Inclusi nel pacchetto: visita al museo Mondo Milan, t-shirt esclusiva in ricordo della giornata e l'incontro con i giocatori della Prima squadra, nel cuore dello stadio, dopo il fischio finale. La disponibilità sarà limitata a 30 iscrizioni, da effettuare a questo link.

ABBONAMENTO GIRONE DI RITORNO

A partire da 195€ puoi vivere tutte le 9 sfide casalinghe del Girone di Ritorno, comprese le sfide a Napoli, Inter e Lazio. L'abbonamento è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero ed è acquistabile direttamente online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne.

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi del Napoli è il Terzo Anello Verde, acquistabile solo con tessera del tifoso, al costo di 40€ oltre commissioni di prevendita.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Si ricorda che per i 4 big match contro Juventus, Inter, Roma e Napoli NON sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under7.

Vi aspettiamo a San Siro: impossibile mancare!