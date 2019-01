acmilan - Milan-Napoli: oggi parte la vendita libera dei biglietti

Finalmente ci siamo. Manca sempre meno al primo big match di Serie A del 2019 a San Siro. Milan-Napoli, infatti, si avvicina rapidamente, e dopo le prime due fasi di vendita ecco la terza e ultima: la vendita libera.

BIGLIETTI

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

HOSPITALITY

Un'esperienza unica, in un contesto straordinario. Stiamo parlando della corporate hospitality. Un'occasione ancora possibile per Milan-Napoli, basta contattare lo 02 62285615 oppure scrivere a premiumcorporate@acmilan.com.

È disponibile, inoltre, la nuova SkyLounge Orange, acquistabile direttamente online al prezzo di 295€. Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata.

BIG MATCH EXPERIENCE UNDER14

Per Milan-Napoli ci sarà la possibilità di vivere una speciale "Big Match Experience", dedicata a tutti gli Under14. Nel pacchetto sono inclusi: visita al museo Mondo Milan, t-shirt esclusiva in ricordo della giornata e l'incontro con i giocatori della Prima squadra, nel cuore dello stadio, al termine della partita. La disponibilità sarà limitata a 30 iscrizioni, da effettuare a questo link.

SETTORE OSPITI NAPOLI

Il settore destinato ai tifosi del Napoli è il Terzo Anello Verde, acquistabile solo con tessera del tifoso, al costo di 40€ oltre commissioni di prevendita.

ABBONAMENTO GIRONE DI RITORNO

Vivere le sfide interne con Napoli, Inter e Lazio? È possibile farlo a partire da 195€! Sono 9, infatti, le sfide casalinghe comprese nel Girone di Ritorno. L’abbonamento è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero ed è acquistabile direttamente online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Si ricorda che per i 4 big match contro Juventus, Inter, Roma e Napoli NON sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under7.