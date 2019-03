acmilan - Milan-Sassuolo, l'analisi di Ganz: l'ultima sfida in campionato

Il Sassuolo che arriva a San Siro sabato, è una squadra ormai da diverse settimane in zone tranquille della classifica, pur continuando a mantenere qualche ambizione di qualificazione in Europa League. I neroverdi occupano attualmente l'11° posizione con 31 punti conquistati in 25 partite. Ci racconta la squadra di De Zerbi, Maurizio Ganz.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultima sfida in Serie A tra le due squadre risale alla 31° giornata della passata stagione. Primo tempo a reti inviolate nonostante le diverse occasioni da gol create dai rossoneri. Nel secondo tempo il Sassuolo, alla prima occasione, si porta in vantaggio con Politano, ma viene raggiunto all'85' da Nikola Kalinic. Nel finale, il volo di Consigli nega la gioia personale a Bonaventura, inchiodando così il risultato finale sull'1-1.