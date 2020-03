acmilan - Nordahl e Totti

Gunnar Nordahl e Francesco Totti: chiamiamole se vogliamo affinità elettive. Dopo 221 gol in maglia rossonera, il Pompierone del Gre-No-Li era andato a giocare per un paio di stagioni nella Roma, dove ha chiuso la sua carriera italiana a 37 anni. Non solo per questo, ma anche per questo, quando il 3 marzo di sette anni fa le strade statistiche e storiche dei due fuoriclasse si sono intrecciate, il Milan ha voluto fare un omaggio ad entrambi.

Proprio così, il 3 marzo 2013 Francesco Totti ha raggiunto Gunnar Nordahl a quota 225 gol segnati in Serie A. Quel giorno, in quella speciale occasione, tutto il Milan volle omaggiare lo straordinario numero 10 giallorosso.

Nordahl rimane il bomber numero uno della storia rossonera, un patrimonio importante delle varie epoche, un simbolo dei primi 120 anni dell'epopea milanista. Ma quando Totti, più volte applaudito a San Siro, sia in una amichevole Milan-Roma del 2000 che in occasione della sua ultima apparizione nel maggio 2017, ha raggiunto il grande Gunnar, a tutto l'ambiente rossonero ha fatto piacere.

Oggi che c'è un altro grande svedese in maglia rossonera, Zlatan Ibrahimović, il Milan continua ad omaggiare Nordahl. Ma i suoi tifosi, da sempre sensibili alla grande classe e alle grandi giocate, non hanno mai nascosto il loro debole per il Pupone giallorosso.