acmilan - onda lunga Kosovo

Lo scorso agosto Paolo Maldini, Franco Baresi e Daniele Massaro avevano fatto un vero e proprio bagno di folla, davanti all'albergo della squadra. I rossoneri erano in ritiro nell'immediata vigilia dell'amichevole di Pristina contro il Feronikeli, e tutti gli sportivi della capitale kosovara avevano voluto tributare i loro saluti e i loro cori alle icone rossonere e alla squadra di oggi.

Pochi mesi dopo, maglie, felpe e tute ufficiali del Milan sono state consegnate alle squadre giovanili locali dai militari del contingente italiano della missione NATO in Kosovo. L'iniziativa è nata proprio in seguito al match amichevole disputato la scorsa estate in Kosovo tra la squadra rossonera e la formazione del Feronikeli.

Era il 10 agosto e il Milan Club Kosovo, il Milan Club Albania e altri tifosi rossoneri si ritrovarono poi allo stadio Fadil Vokkri, per assistere alla gara vinta poi 2-0 dai giocatori rossoneri. Dopo il gol di Suso nel primo tempo, arrivò il raddoppio di Borini nella ripresa.

Si era trattato dell'amichevole dell'esordio di Rafael Leão in maglia Milan (suo l'assist per Borini in occasione del gol del 2-0) e dello scorcio più ampio di gara disputato da Jack Bonaventura (brillante e in gol contro il Napoli) nel corso delle amichevoli estive. Ma di quel Feronikeli-Milan resta la traccia culturale e simbolica della presenza rossonera in Kosovo. Tanto entusiasmo all'epoca e la consegna tangibile delle maglie consegnate alle squadre giovanili della missione italiana.