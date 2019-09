acmilan - Op-ed: amore a prima vista

Ho 32 anni e ho sempre guardato le partite del Milan in televisione, con la speranza che un giorno fosse stato tutto davanti ai miei occhi dal vivo. E finalmente a fine agosto, parlando insieme a un mio amico milanista conosciuto da qualche anno, abbiamo avuto l'idea comune di andare a San Siro. Così abbiamo deciso di vedere Milan-Brescia sui seggiolini della famosa Scala del Calcio. Scocca finalmente il 31 agosto, sicuri che quattro ore di macchina da Rimini a Milano sarebbero valse la pena per l'emozione che avremmo provato. Appena arrivati abbiamo potuto notare già in lontananza lo stadio e il cuore è iniziato a battere. Poi di corsa sotto il sole ed eccoci sotto l'imponente stadio. E mentre pensi "questo è amore a prima vista" partono foto e video ricordo.

Dopo aver fatto un giro anche nello store ci addentriamo nelle scalinate, imbocchiamo l'entrata degli spalti e possiamo dire: ce l'abbiamo fatta! Attendiamo l'ingresso dei giocatori per il riscaldamento e l'inizio della gara, accompagnati dai fantastici cori cantati delle due curve amiche. Dopo dieci minuti si avvera un altro mio piccolo desiderio perché Çalhanoğlu segna di testa. Sento il boato di San Siro esplodere di gioia per un gol, tutto il resto è storia. Dopo l'esultanza per la vittoria ho avuto la consapevolezza che ne è valsa davvero la pena. Io c'ero.

di Denis Canali

"La prima volta a San Siro non si scorda mai. E se il Milan vince quella prima volta diventa ancora più bella e speciale. Quello con il Brescia è stato il primo successo dei rossoneri nella nuova Serie A. Allo stadio è stata una festa, che Denis ha avuto la fortuna di vivere. Che emozione. Ci vediamo alla prossima!".