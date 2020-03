acmilan - Parlano i numeri

A Tavagnacco, appena prima dello stop del campionato, innanzitutto per gli impegni delle Nazionali ma soprattutto a causa dell'emergenza Coronavirus, le rossonere hanno stabilito un record vincendo, per la prima volta nella loro storia, cinque partite consecutive in Serie A. È uno dei numeri più importanti della stagione, ma non il solo positivo che dà la misura finora dell'ottimo cammino delle guerriere di Mister Ganz.



Sempre in quella 15° giornata giocata allo stadio Comunale, Sara Tamborini è stata la tredicesima marcatrice diversa ad andare a segno, regalando un altro primato al Milan come la formazione che ha mandato in gol più giocatrici. A proposito di reti, nessuno ha fatto più gol delle nell'ultima mezz'ora delle rossonere (21). E ancora: il Diavolo, insieme alla Fiorentina, è la squadra che ha realizzato più gol da inizio 2020 (17); e, insieme alla Juventus, quella che non ne ha ancora subiti nel primo quarto d'ora.



Sono dati che hanno portato risultati e punti, come quelli pesanti ottenuti con Juve (2-2), Sassuolo (1-0), Roma (3-2), Orobica (1-0) e Inter (2-1). Tutto alla fine, tutto grazie al grande spirito di crederci sempre e non mollare mai. Spesso sono proprio questi i dettagli che in fondo fanno e, speriamo, faranno la differenza per la rincorsa alla qualificazione in Champions League.



Quando si tornerà in campo, in totale sicurezza, il Milan avrà un nuovo obiettivo statistico da provare a raggiungere: conquistare il secondo clean sheet di fila, che in campionato manca da più di un anno. Cercando anche di incassare meno reti tra le mura amiche: già otto da gennaio, troppi e da ridurre nel rush finale.