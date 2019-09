acmilan - Piatek e Kessie ko; Rebic, vittoria e assist

Risultati in chiaro scuro per i rossoneri in campo venerdì sera con le rispettive nazionali. Ottima prestazione per Ante Rebić, autore di un assist nel successo della sua Croazia contro la Slovacchia nel girone E di qualificazione a Euro 2020. A Trnava, 0-4 il risultato per i croati, con il rossonero protagonista nella rete dello 0-2 grazie all'assist decisivo per Perisić. Rebić ha giocato dal primo minuto ed è rimasto in campo per 70 minuti.

Serata da dimenticare invece per la Polonia di Krzysztof Piątek, in campo fino al 76' nella sconfitta per 2-0 a Lubiana contro la Slovenia. Poche chance per lui e per il compagno di reparto Lewandovski per lasciare il segno. Nonostante il ko, i polacchi restano in testa alla classifica del Gruppo G verso Euro 2020.

Sconfitta in amichevole anche la Costa d'Avorio di Franck Kessié: il numero 79 rossonero ha giocato per tutti i 90 minuti senza però poter evitare il ko contro il Benin. 1-2 il risultato finale a Caen, in Francia.

A Miami, amichevole anche per il Brasile di Paquetá: nel 2-2 finale contro la Colombia, Lucas è subentrato a Firmino al minuto 83 di gioco, con il match già sul punteggio di 2-2.

Nella prima amichevole della nuova U21 azzurra di Paolo Nicolato, ha trovato spazio anche il giovane rossonero Gabbia. Nella larga vittoria per 4-0 sulla Moldavia a Catania, Matteo è entrato al 76' al posto di Marchizza a risultato già acquisito. Pareggio per l'Italia U19 contro l'Olanda, in panchina Daniel Maldini.