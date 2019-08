acmilan - Quanta Toscana nell'estate rossonera

Matteo Gabbia è tornato dai rossoneri di Lucca alla casa madre rossonera del Milan, dopo un'esperienza umana e professionale molto utile nella stagione 2018-19 in Serie C. Il suo rendimento nel corso della ICC 2019 è stato apprezzato da Mister Giampaolo e il giovane 19enne di Busto Arsizio (Varese) ha ripreso gli allenamenti in gruppo con il resto dei compagni di squadra a Milanello e farà parte anche della trasferta di Cardiff.

Lucca, Toscana: un legame che fa da refrain alla stagione estiva del Milan. Il Livorno, infatti, ha ufficializzato il passaggio in prestito di Alessandro Plizzari alla formazione amaranto. Altra esperienza importante per il giovane portiere, che ha un contratto con il Milan fino al 2023 e che è reduce da un ottimo Mondiale Under 20 disputato con la Nazionale azzurra di categoria fino a metà giugno in Polonia. Non è finita: sempre dalla Toscana è arrivato a indossare la maglia rossonera, Rade Krunić. Il nazionale bosniaco ha smaltito gli acciacchi della fase finale dello scorso campionato e quanto prima potrà mettersi a disposizione per iniziare le gare dal primo minuto, dopo lo spezzone (esordio) giocato a Foxborough contro il Benfica.

Il crocevia dei giovani e il crocevia toscano: due aspetti ricorrenti nell'estate rossonera in preparazione della nuova Serie A.