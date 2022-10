acmilan - Rafael Leao MVP di Empoli-Milan con un gol e un assist

Fonte: acmilan.com

Quella formata da gol e assist è una combinazione che Rafael Leão è abituato a comporre in questa stagione. Non c'è due senza tre per l'attaccante portoghese, e dopo Bologna - gol e assist per Giroud - e Inter (doppietta e assist, anche qui, per Oli) Rafa si è ripetuto anche a Empoli: prima il passaggio per il momentaneo 1-0 di Rebić, poi lo splendido pallonetto a battere Vicario in uscita per il 3-1 finale.

Non c'è da stupirsi, quindi, se i tifosi rossoneri hanno scelto, con oltre il 58% delle preferenze, proprio il numero 17 come migliore in campo della sfida del Castellani, preferendolo agli altri due marcatori di giornata in Fodé Ballo-Touré e Ante Rebić. Quella di Leão è stata una prestazione di altissimo livello, in cui ha continuamente impensierito la retroguardia toscana.

Non sono solo i due dati finiti sul tabellino finale a descrivere il suo impatto devastante: Rafa è stato il giocatore del match con più occasioni create (ben cinque, incluso l'assist dell'1-0) e più cross effettuati (tre, come Ballo-Touré). Nella sua prestazione di tanta sostanza anche due dribbling riusciti, due falli subiti e quattro lanci positivi. Quello di Leão è stato un ritorno fondamentale per Mister Pioli, anche perché il portoghese ha confermato il suo ottimo inizio di stagione.

Dopo i tre gol e i cinque assist nelle ultime sei vittorie della cavalcata tricolore dello scorso anno, il numero 17 rossonero è già a quattro marcature e quattro assistenze nelle sette partite giocate nel 2022/23, numeri che a oggi nessuno ha in Serie A e solo tre giocatori - Messi, Neymar e Ouattara - possono vantare nei cinque migliori campionati europei. Bravo Rafa!