acmilan - Regala il Milan a Natale!

Quale regalo più bello che l'emozione di San Siro a tinte rossonere? Difficile desiderare di più, soprattutto per voi tifosi che ci avete sempre mostrato il vostro sostegno, in Italia e in Europa. Sono tanti le offerte del periodo natalizio pensate per voi.

L'abbonamento al girone di ritorno, ad esempio, a partire da 195€. Un'occasione davvero unica per vivere a fianco dei nostri ragazzi le partite più emozionanti, come Milan-Napoli e Milan-Inter, a partire da 21€ a gara! La possibilità di prenotare il proprio posto a San Siro fino alla fine della stagione è valida fino al 27 gennaio.

Oppure le singole partite come Milan-Fiorentina, in programma il 22 dicembre alle 15.00. Un 'Christmas match' che si preannuncia una sfida importante per la rincorsa alle zone alte della classifica.

E ancora Milan-Spal, ultima partita dell'anno che comprende una grande promozione per giovani e famiglie. Gli Under 18, infatti, potranno entrare allo stadio a soli 10€!

Infine il big match di gennaio che vedrà opposte Milan e Napoli, con la vendita dei biglietti che aprirà mercoledì 12 dicembre (solo per alcuni settori dello stadio).

I biglietti possono essere acquistati online; nelle rivendite abituali (biglietteria di Casa Milan, filiali Banco BPM, punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio aperte solo il giorno della partita).

Ricordiamo, inoltre, che l'abbonamento al girone di ritorno è disponibile anche per gli ultimi pacchetti di Corporate Hospitality. Per maggiori informazioni scrivere a: premiumcorporate@acmilan.com.

Vi aspettiamo a San Siro, per vivere insieme la magia del Natale!