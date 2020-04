acmilan - Romagnoli come Nesta

Alessio Romagnoli capitano della eNazionale azzurra, fuoriclasse assoluto nelle partite a FIFA. Si tratta di un altro punto in comune con il suo idolo e predecessore al Milan: Alessandro Nesta. Come racconta Andrea Pirlo nel suo libro: "Io contro Nesta era un classico del nostro tempo a Milanello. Arrivavamo presto, facevamo colazione alle nove e poi ci chiudevamo nella nostra stanza per sfidarci, allenarci, pranzare e poi eravamo di nuovo in camera fino alle quattro del pomeriggio. Le nostre battaglie erano pura adrenalina".



Nell'ottobre del 2005, Nesta fu anche al centro di un caso mediatico per un infortunio di un mese al polso destro che, secondo alcuni giornali, era "colpa" dei videogame e dell'uso del joystick.



In seguito Nesta ha raccontato: "È vero che giocavo tantissimo alla PlayStation. Ma in quel caso andò diversamente: mi ero fatto male in Champions League al tendine della mano, tutto documentato. Feci delle visite, ci fu una diagnosi. Poi però il recupero fu più lento del previsto e qualcuno mise in giro questa voce dei videogiochi". Nel frattempo la tecnologia si è affinata, il polso non è più teoricamente a rischio.



E, come Nesta, Romagnoli può giganteggiare senza alimentare leggende metropolitane. Tanto che sarà lui l'azzurro che difenderà i colori dell'Italia nella FIFAeNations StayAndPlay Cup, torneo amichevole promosso dalla FIFA per ribadire l'impegno del calcio nella condivisione di messaggi positivi in questo momento.