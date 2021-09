acmilan - Rossoneri in nazionale: bene Calabria, assist per Saelemaekers

Si è chiusa ieri sera la finestra di settembre per le qualificazioni europee a Qatar 2022. L'ultima giornata di gare ha visto protagonisti in campo due pedine importanti per il Milan di Stefano Pioli: Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

Il numero 2 rossonero ha giocato tutto il secondo tempo del rotondo successo per 5-0 dell'Italia sulla Lituania, collezionando quindi la sua terza presenza in azzurro. Per Davide un'esperienza importante, che gli ha permesso di ritrovare la Nazionale dopo le prime apparizioni a novembre 2020: grazie alla vittoria di Reggio Emilia l'Italia ha allungato a +6 (ma con due partite in più) sulla Svizzera al 2° posto del Gruppo C. Prossimo appuntamento, per la squadra di Mancini, la Semifinale di Nations League il 6 ottobre contro la Spagna a San Siro.

Alexis, invece, ha lasciato un'impronta importante nel successo di misura del suo Belgio sul campo della Bielorussia: suo, infatti, è stato l'assist per il gol partita di Dennis Praet. Un successo che permette ai Diavoli Rossi di allungare a +9 sulle due seconde - Galles e Repubblica Ceca - del Gruppo E. Saelemaekers ha coronato così una settimana da grande protagonista in Nazionale, e anche per il suo Belgio il prossimo appuntamento sarà in Nations League, il 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino contro la Francia, per un possibile Derby rossonero contro Mike Maignan e Theo Hernández.