acmilan - Season Review, Betis-Milan: Suso di giustezza

La sconfitta casalinga contro il Betis non ha compromesso il girone europeo, ma aperto delle crepe nella classifica sì. Nonostante Suso abbia qualche problema legato alla pubalgia, Gattuso fa di tutto per poterlo proporre dall'inizio al Benito Villamarin di Siviglia. Nella preparazione della gara, il tecnico milanista propende per una difesa a tre, con un 3-5-2 privo dell'infortunato Higuain e con Suso-Cutrone di punta. L'inizio della gara della quarta giornata del Girone F di Europa League è durissimo per il Milan. Il Betis accerchia i rossoneri e si infila pericolosamente in area con azioni avvolgenti. Ben presto, Lo Celso porta in vantaggio i padroni di casa. Sul punto di affrondare, i giocatori di Gattuso rimangono lucidi e si rimettono in ordine. Gran gol di Suso su punizione al 17' della ripresa e, nonostante la reazione del Betis, arriva un 1-1 importante sul campo della capolista del girone.