acmilan - Season Review, Milan-Chievo: ancora Higuain

Rino Gattuso sa quanto possa essere importante Milan-Chievo: sfruttare la scia delle vittorie contro Sassuolo e Olympiacos significherebbe garantirsi non solo una pausa Nazionali serena, ma anche arrivare al Derby con una classifica non esaltante ma nemmeno da disprezzare. La partita contro i clivensi di D'Anna viene preparata con la massima cura. Dopo i primi 25' di gioco, la partita era però ancora sullo 0-0 e rischiava di complicarsi, ma il periodo di settembre e inizio ottobre era di grande feeling fra Suso e Higuain. Con due assist dello spagnolo e due gemme del Pipita, il Milan va sereno all'intervallo con due reti di vantaggio. Il terzo sigillo è di Bonaventura, ma per una disattenzione su Pellissier il Milan rinvia ancora l'appuntamento con il primo cleen sheet stagionale visto che la gara si conclude sul 3-1.