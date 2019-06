acmilan - Season Review, Milan-Roma: Cutrone all'improvviso

La sconfitta di Napoli ha significato pronti-via una vera e propria apnea per i rossoneri. Subito critiche, subito il tecnico in discussione sui media, mentre in campo ad attendere il Millan c'era una Roma che pochi mesi prima era stata semifinalista di Champions League. Il popolo milanista in ogni caso si mobilita, per trascinare la squadra e per salutare il Pipita al suo esordio ufficiale a San Siro. Il Milan parte senza complessi, dimostrando di essersi lasciato alle spalle la rimonta-choc del Napoli. Sono Rodriguez e Kessie a confezionare l'uno a zero rossonero. La squadra di Di Francesco non reagisce subito, ma a inizio ripresa. Prima il pareggio giallorosso, poi un gol annullato per parte, prima a Higuain e poi a N'Zonzi. L'apoteosi finale è però della grande giocata-assist di Higuain e del gol della vittoria di Cutrone.