acmilan - Season Review, Samp-Milan: la risolve Patrick

Il cammino rossonero in Coppa Italia inizia all'insegna del calendario in salita. Primo impegno ufficiale del nuovo anno solare 2019 e turno ad eliminazione diretta sul campo della Sampdoria. Il pre-gara è costellato da voci ricorrenti sul futuro di Higuain, ma l'importanza della posta in palio è nota a tutta la squadra. È la prima partita per Gattuso, dopo la conferma forte ricevuta dalla società a fine 2018. Rossoneri in campo il giorno dopo la scomparsa dello storico medico sociale Ginko Monti. Tutta la Genova blucerchiata ha chiesto, anche tramite striscioni affissi in città, la qualificazione alla squadra di Giampaolo. Il primo tempo risente molto della forte impronta data alla partita proprio dai padroni di casa. Solidi e brillanti, Reina e Zapata tengono bloccato il risultato sullo 0-0. Si va così ai tempi supplementari, nei quali i rossoneri sfruttano il fattore Cutrone, entrato in campo al 90', per i due gol della vittoria e della qualificazione. Il primo su assist di Conti, a sua volta subentrato tre minuti prima ad Abate, e il secondo su imbeccata di Calhanoglu.