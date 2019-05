acmilan - SPAL-Milan, l'analisi di Ganz: modulo e tattica

MODULO E TATTICA

La formazione allenata da Leonardo Semplici gioca da inizio stagione con il modulo 3-5-2. Contro il Milan potrebbe schierarsi con: Gomis favorito su Viviano tra i pali; Cionek, Vicari e Bonifazi in difesa; a centrocampo Lazzari e Fares sugli esterni, Valoti, Murgia e Kurtic in mezzo; in attacco Petagna e Floccari, favorito su Antenucci. Una squadra molto abile a sfruttare l'ampiezza del campo.