acmilan - #tbt: Abate e Borriello

Ignazio Abate e Marco Borriello avevano giocato la loro prima partita insieme nel dicembre del 2003. Una partita di Coppa Italia, a Genova, contro la Sampdoria. In quella gara di andata degli Ottavi di finale, il risultato era ancora sullo 0-0 quando a metà ripresa il 17enne Ignazio Abate prende il posto del nazionale croato Dario Šimić.

Dal canto suo, quella sera a Marassi, il 21enne Marco Borriello indossava la maglia rossonera dal primo minuto, nel tridente d'attacco che comprendeva anche Ricardo Kaká e Jon Dahl Tomasson. A dieci minuti dalla fine il gol decisivo a favore del Milan non lo avrebbe comunque segnato nessuno dei tre attaccanti, ma proprio il debuttante Abate: un suo tiro veniva deviato da Mirko Conte e vittoria rossonera per 1-0 in casa della Samp allenata da Novellino.

Ben 14 anni dopo, invece, Abate e Borriello hanno giocato la loro ultima partita insieme, entrambi presenti sullo stesso campo. Anche se questa volta a parti invertite: Ignazio in campo dall'inizio con la maglia del Milan e Borriello inserito a match in corso con la maglia della SPAL al posto di Alberto Paloschi, altro ex rossonero alla corte di Semplici. La partita era Milan-SPAL, la sfida che nel settembre 2017 rappresentava il tentativo di risollevarsi da parte del Milan di Montella dopo le quattro reti subite dalla Lazio a Roma.

I rossoneri vincono 2-0 con un rigore per tempo: il primo trasformato da Rodríguez e il secondo da Kessie. Una partita seguita a San Siro da oltre 45mila spettatori. Tre punti importanti che non ebbero seguito, per le successive sconfitte del Milan contro Sampdoria, Roma e Inter. Ma per Ignazio e Marco resta comunque una data da ricordare.