acmilan - #tbt: il Deportivo contro la tradizione

Si vede che il Milan non era abituato. Nel format della Champions League dello storico quinquennio rossonero (due vittorie, una Finale, una Semifinale e un Quarto di finale), l'ultima decade di marzo era dedicata alla sosta per le Nazionali, in attesa della volata per la conquista del trofeo. A fine marzo 2003, il Milan aveva concluso la fase a gruppi e attendeva l'inizio dei Quarti nel successivo mese di aprile, nel doppio confronto andata e ritorno contro l'Ajax.

Lo stesso dicasi nel 2005 quando i rossoneri aspettavano l'EuroDerby dopo aver eliminato il Manchester United, nel 2006 tra l'Ottavo contro il Bayern Monaco e il turno successivo contro il Lione e nel 2007 tra il doppio confronto con il Celtic di inizio marzo e la ripresa contro il Bayern di inizio aprile.

A tutto questo, una sola eccezione. Nel 2004, in anticipo sui tempi per via dell'Europeo di fine stagione in Portogallo, il Milan scendeva in campo il 23 marzo a San Siro contro il Deportivo La Coruna. Andata dei Quarti di finale a San Siro, in una data in controtendenza rispetto al calendario di quegli anni. La partita finisce bene, ma il vento contrario delle date insolite si sarebbe poi fatto sentire al ritorno.

Quel 23 marzo, in ogni caso, grande entusiasmo a San Siro. Un entusiasmo "trappola", la sensazione scivolosa che ormai la qualificazione era cosa fatta: 4-1 a favore del Milan, con quattro gol rossoneri in otto minuti e qualche gol annullato di troppo da parte della terna arbitrale guidata dal russo Valentin Ivanov. Poi però al ritorno... Ogni cosa a suo tempo.