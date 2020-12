acmilan - Theo Hernandez è l'MVP di Milan-Lazio

Per la seconda volta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite dopo Parma e Sassuolo, è ancora Theo Hernández l'MVP rossonero. Come al solito, il terzino francese ha fatto la differenza. È salito in cattedra quando più serviva, agli sgoccioli della gara, prima servendo una palla d'oro per Rebić e poi soprattutto realizzando di testa, nel recupero, il gol-vittoria. Alla grande stanchezza delle squadre, al cronometro che scorreva inesorabile, il 19 rossonero ha risposto mettendoci forza e potenza nell'azione decisiva per il 3-2 finale. Una rete da impazzire, che avrebbe fatto esplodere San Siro: i nostri tifosi hanno fatto sentire lo stesso la loro voce votandolo come migliore in campo di Milan-Lazio con quasi l'80% delle preferenze; davanti a Çalhanoğlu e Rebić.

Finora in stagione, dopo 20 presenze tra Serie A ed Europa League, Hernández è già salito a quota quattro reti e cinque assist. Numeri da capogiro, da vero fuoriclasse. Nei novanta minuti di ieri sera, oltre al gol ha fatto registrare 33 passaggi positivi, 6 palloni recuperati, 4 dribbling positivi, 3 falli subiti, e 2 occasioni create. Un giocatore di rara forza e bellezza, una forza della natura, un valore aggiunto unico e insostituibile per la squadra. Gli aggettivi sono quasi finiti, non ci resta che ammirare e godere ogni volta senza mai stancarci: fenomenale, Theo!