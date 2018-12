acmilan - Time machine, Milan-Torino da ricordare: Balotelli allo scadere

2- 5 MAGGIO 2013: MILAN-TORINO 1-0

Ventura, Cerci e Barreto ce l'avevano fatta a chiudere gli spazi al Milan e a ripartire. Sembrava scontata la vittoria rossonera, anche alla luce del 4-2 in trasferta all'andata a loro favore, ma la partita di ritorno è tutta in salita. Non soltanto il Milan non sblocca il risultato, ma Abbiati deve compiere due parate miracolose sul brasiliano Barreto, che era stato anche a Bari con l'ex c.t. azzurro. A cinque minuti dalla fine, però, il popolo milanista si scatena. L'assist di Mexes per Mario Balotelli è preciso e all'85esimo i rossoneri conquistano tre punti fondamentali nella lotta al terzo posto. Dopo i granata a San Siro, restavano ancora tre tappe alla squadra allenata da Allegri per centrare l'obiettivo: Pescara-Milan, Milan-Roma e Siena-Milan.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

MILAN: Abbiati, Abate, Mexes, Zapata, Constant, Muntari, Flamini (36'st Robinho), Nocerino, Boateng (31'st Niang), Balotelli, El Shaarawy (11'st Pazzini). All.: Allegri.

TORINO: Gillet, Darmian, Di Cesare (39'st D'Ambrosio), Ogbonna, Rodriguez, S. Masiello, Basha, Brighi (30'st Santana), Vives, Cerci, Barreto (39'st Meggiorini). All.: Ventura.

Arbitro: Damato.

Gol: 40'st Balotelli (M).