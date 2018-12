acmilan - Time machine, Milan-Torino da ricordare: Bierhoff nel Centenario

1- 11 DICEMBRE 1999: MILAN-TORINO 2-0

Rossoneri in campo con la maglia del Centenario: strisce rossonere strette, ampio colletto e croce milanese di San Giorgio sul petto. Tutto questo contro il Torino, cinque giorni prima del Centesimo compleanno del Club. Era un Milan ancora intermittente, quello reduce dall'eliminazione di Istanbul dalle coppe europee. La squadra risentiva ancora di una preparazione non adeguata al doppio impegno italiano ed europeo, era il motivo per cui il Milan alternava molto i risultati. Una settimana dopo la sconfitta di Firenze, i rossoneri sono di scena a San Siro contro i granata. Bierhoff e Shevchenko segnano un gol per tempo, contro un Torino che sarebbe retrocesso a fine stagione. Ma gara tutt'altro che facile, con diverse occasioni granata e le proteste di Mondonico per un possibile rigore a loro favore.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 2-0

MILAN: Abbiati, Sala, Costacurta, P. Maldini, Guglielminpietro, Albertini (36'st' Gattuso), Ambrosini, Serginho (32'st Helveg), Boban (29'st Giunti), Bierhoff, Shevchenko. All.: Zaccheroni.

TORINO: Bucci, M. Bonomi, Ficcadenti, Galante, Tricarico, Mendez (17'st Ivic), Cruz, Brambilla, Coco (17'st Lentini), Artistico, Sommese (29'st Crippa). All.: Mondonico.

Arbitro: Braschi.

Gol: 3' Bierhoff (M), 30'st rig. Shevchenko (M).