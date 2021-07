Acmilan - Tocca a Mike Maignan

38 partite, 23 gol subiti, 0.61 gol di media concessi a gara, 21 clean sheets. Sono le statistiche del nostro nuovo portiere fatte registrare nella scorsa stagione, quando ancora indossava la maglia del Lille con cui ha vinto la Ligue 1.

Chi conosce bene Mike e il calcio francese, vivendo a Monte Carlo, è l’ex portiere rossonero Flavio Roma. Al Milan dal 2009 al 2012, Roma, in campo a Udine nell’ultima giornata dello Scudetto 2011, ha dichiarato: “Sento parlare di Maignan ormai da diversi anni”.

Ancora Flavio Roma: “Al Monaco ho conosciuto un tecnico che lo aveva allenato nel settore giovanile del PSG e già all’epoca si sbilanciava con gli elogi e diceva: “guardate che è fortissimo, il più forte portiere che c’è in Francia”.

Lo stesso Carlo Ancelotti lo ha definito sobrio ed essenziale, mentre secondo il procuratore Bruno Satin “anche se non ha il fisico di Donnarumma, è dinamico e bravo con i piedi”. Mike sarà accolto a Milanello con fiducia e con professionalità. Come giusto, visto l’entusiasmo con cui Maignan ha fatto la sua scelta rossonera.