acmilan - Tutte le prime volte

Il calcio e le stagioni sono fatte di prime volte. Episodi, momenti, situazioni: normali nel momento in cui si verificano, da almanacco della stagione quando si riavvolge il nastro di una annata nel suo complesso. Anche se non si tratta di un bilancio definitivo, vista la situazione che, causa Coronavirus, si sta vivendo non solo al Milan ma in tutto il mondo.



Il primo gol rossonero della stagione è datato 19 luglio 2019, la rete di Theo Hernández in amichevole contro il Novara. Il primo gol all'estero del Milan lo ha siglato Suso, il 3 agosto a Cardiff, in occasione del 2-2 contro il Manchester United. Altro giro e altra firma, invece, per il primo gol in campionato: Milan-Brescia 1-0, 31 agosto 2019, rete di Hakan Çalhanoğlu di testa.



Di Piątek a Verona il primo gol su rigore, ancora di Theo Hernández il primo gol di piede su azione a Genova, all'inizio del mese di ottobre. La prima sostituzione del campionato è stata di Kessie al posto di Borini, alla prima giornata di campionato a Udine. Il primo gol di un giocatore italiano del Milan è invece datato 23 novembre 2019: Jack Bonaventura in Milan-Napoli 1-1.



La prima doppietta della stagione è coincisa con la prima partita dei rossoneri a San Siro nel nuovo anno, il 2020: protagonista Ante Rebić contro l'Udinese. Il primo gol in Coppa Italia lo ha segnato, pochi giorni prima della doppietta di Rebić, Kris Piątek contro la Spal.