acmilan - Tutto in uno spareggio

Oggi tutto il mondo e tutta l'Italia vivono ogni giorno lo spareggio fra l'incubo e la normalità. Il Milan è un'idea con grande energia, perché attrae tanti pensieri su di sé, sulla sua storia, sui suoi esempi di vita. Anche il Milan ha vissuto i suoi spareggi, le sue partite al bivio tra un percorso di vita e di sport e l'altro. Il primo spareggio della storia rossonera è un Derby.



Si tratta del periodo bellico 1915/18, in cui il Milan ha vinto per tutti e tre gli anni: la Coppa Federale nel 1916, la Coppa Regionale Lombarda nel 1917 e il campionato Lombardo nel 1918; quest'ultimo venne vinto dai rossoneri dopo che, al termine di 12 giornate, si rese necessario lo spareggio perché sia Milan che Inter avevano 20 punti. Risultato del 3 marzo 1918: Milan-Inter 8-1, con quattro gol di Aldo Cevenini e due di Luigi Zizì Cevenini.



Ne passano di anni prima di un altro spareggio: 2 marzo 1966, Quarti di finale di Coppa delle Fiere, Dopo il 2-1 di San Siro e il 2-1 di Stamford Bridge con il Chelsea, terza partita a San Siro: 1-1 dopo i tempi supplementari e il Chelsea si qualifica con la monetina. Nel Chelsea giocava Terry Venables, su cui il Milan si sarebbe preso la rivincita nel 1987, da allenatore del Barcellona, con l'1-0 nell'ultima partita del Mundialito per Club.



Lo spauracchio dello spareggio accompagna il Milan anche nel 1968, con lo Standard Liegi nei Quarti di finale di Coppa delle Coppe: 1-1 in Belgio, 1-1 a San Siro e 2-0 ancora a Milano con i gol di Prati e Rivera. L'ultimo degli spareggi è del 23 maggio 1987 per andare in Coppa UEFA: Milan-Sampdoria 1-0 a Torino, con gol decisivo di Daniele Massaro. Simile al doppio confronto nei Playoff di Champions League del 2013: PSV Eindhoven-Milan 1-1 e Milan-PSV Eindhoven 3-0.