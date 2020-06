acmilan - Un titolo a casa Hernandez

Pochi minuti dopo la fine della partita del Bayern Monaco, vittorioso 1-0 a Brema contro il Werder, il sempre reattivissimo sui social Theo Hernández ha voluto fare immediatamente i complimenti a suo fratello Lucas. "Felicitazioni, meritatamente Campioni di Bundesliga", il testo del post su Twitter che Theo ha dedicato a Lucas, ritratto in una foto sorridente con Lewandowski, l'autore del gol decisivo per il titolo di Germania.



C'è un ottimo rapporto fra Theo e Lucas, ed è normale che il giocatore milanista, atteso al ritorno in campo in campionato a Lecce, sia davvero felice per il successo in Bundesliga da parte del fratello.



In attesa di fare cose importanti a sua volta nel Milan, Theo Hernández è stato nel Real Madrid che nella stagione 2017-18 ha vinto Champions League, Mondiale per Club, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna. Dal canto suo, per Lucas Hernández, presente nella rosa della Francia Campione del Mondo in Russia nel 2018, si tratta del primo trofeo di Club vinto in Germania.



In precedenza, il fratello di Theo aveva conquistato Europa League e Supercoppa Europea con la maglia dell'Atletico Madrid. A Theo Hernández non resta che dare tutto, come certamente farà, per raggiungere l'Europa con la maglia rossonera nella fase finale di questa stagione.